Motorista de aplicativo cai em golpe ao tentar alugar veículo

Uma motorista de aplicativo, de 45 anos, foi vítima de um golpe ao tentar alugar um veículo por meio de um anúncio no Facebook. O caso ocorreu no último dia 7 e foi registrado na Polícia Civil, na noite dessa segunda-feira, 14, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista, que atua com transporte de passageiros, encontrou uma propaganda atrativa de uma suposta empresa de locação de veículos na rede social. Ao se interessar pela oferta, entrou em contato com a empresa por meio do WhatsApp.

Durante a conversa, a atendente enviou vídeos das supostas instalações da locadora e fotos do veículo que seria alugado. Convencida pela apresentação, a vítima aprovou a locação e fez um pagamento via PIX no valor de R$ 1.300. No entanto, o carro nunca foi entregue.