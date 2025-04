Araçatuba arrecada só 7% com doações do IR para projetos sociais

O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Fazenda, foi intitulado “Destinação solidária, um tributo à cidadania” e contou com articulação entre o prefeito Lucas Zanatta (PL) e o delegado da Receita Federal em Araçatuba, Eduardo Spessotto Abou Nasser. “Araçatuba tem instituições sérias, com trabalho reconhecido. Todo recurso que conseguimos manter no município representa mais oportunidades para quem mais precisa”, destacou Zanatta.

Com adesão ainda muito abaixo do esperado, a Prefeitura de Araçatuba e a Receita Federal promoveram, nesta segunda-feira, 14, uma palestra para estimular a destinação de parte do IR (Imposto de Renda) a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos. Em 2024, o total arrecadado no município foi de R$ 1,19 milhão - apenas 7,2% dos R$ 16,43 milhões que poderiam ser destinados, caso o número de contribuintes engajados fosse maior.

Caso 10 mil contribuintes utilizassem o limite de 6% da destinação (sendo até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo do Idoso), o valor poderia multiplicar-se por mais de 13 vezes. Para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, o limite de destinação é de 1%. Em Araçatuba, 769 empresas se enquadram nesse perfil, com potencial de arrecadação de R$ 1,14 milhão. No entanto, apenas 10 fizeram a destinação em 2024, totalizando R$ 213 mil.

A secretária municipal de Fazenda, Cláudia Sato, frisou que o objetivo do encontro foi não apenas informar, mas estimular a adesão dos contribuintes. “Esse é um recurso que pertence à cidade e que pode ser revertido em políticas públicas sérias e fiscalizadas pelos conselhos locais”, explicou.

A presidente do Comdica (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Maria Zilma Correa Dornelas, destacou o papel transformador da participação popular. Já Luciene Maria Ingrati, vice-presidente do Comdica e membro do Conselho do Idoso, reforçou o papel dos conselhos no controle e na transparência da aplicação dos recursos.