Em busca do acesso! AEA encara semifinal em casa nesta 6ª

A expectativa é grande para o primeiro confronto da semifinal do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O time da AEA entra em campo nesta sexta-feira (11), no Estádio Adhermazão, para enfrentar o da União Barbarense em um duelo decisivo.

A equipe está totalmente concentrada e ciente do desafio de encarar o líder da competição, mas confia na força do elenco para buscar a vitória e dar um passo importante rumo à final.

Histórico e desafio na semifinal

A última vez que a AEA disputou uma semifinal foi em 2003, quando superou o Palmeiras B na Série A3, mas acabou perdendo o título para o Taubaté. Agora, o time sonha em escrever uma nova história e alcançar um acesso inédito.

Na fase classificatória deste ano, o União Barbarense levou a melhor, vencendo a AEA por 3 a 0 em Santa Bárbara d'Oeste. Desta vez, a equipe de Araçatuba aposta na força do grupo e no apoio da torcida para reverter esse retrospecto.

Estratégia para a vitória

Para conquistar um bom resultado, a AEA aposta em uma marcação firme, bloqueando os espaços do adversário e dificultando a construção das jogadas. Jogando em casa, o time também pretende atacar com intensidade e explorar as bolas paradas — uma arma que já se mostrou eficaz em partidas anteriores, como na vitória sobre o Taquaritinga.

Com o apoio das arquibancadas e uma equipe focada, a cidade de Araçatuba se enche de esperança para mais uma noite de futebol decisivo. O primeiro passo rumo à final começa nesta sexta-feira!