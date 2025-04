Tumulto marca julgamento de réu condenado a 13 anos por homicídio

O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou, nesta quinta-feira (10), Maicon Suzano Costa a 13 anos e 7 meses de prisão pelo homicídio de Carlos Henrique Pereira Garcia.

A sessão, realizada no Fórum de Araçatuba, foi marcada por um tumulto entre familiares da vítima e do réu, o que obrigou a interrupção do julgamento. A Polícia Militar precisou intervir e retirar os envolvidos para que os trabalhos pudessem prosseguir.

Durante o julgamento, o Ministério Público, representado pelo promotor Adelmo Pinho, argumentou que o crime foi premeditado e motivado por torpeza. Segundo a acusação, Maicon não teria aceitado o fim do relacionamento amoroso com a mulher da vítima, com quem manteve um caso enquanto Carlos Henrique estava preso. Além disso, o MP destacou a crueldade do crime, uma vez que o réu efetuou 11 disparos contra a vítima.

A defesa tentou sustentar a tese de violenta emoção e afastar a qualificadora do homicídio, mas os jurados rejeitaram os argumentos. A sentença foi proferida pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda, que determinou o cumprimento da pena em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade.

O Ministério Público já adiantou que não pretende recorrer da decisão.