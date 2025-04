Penápolis aprova nomes para novos logradouros públicos

A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na segunda-feira (7), projetos da sua Mesa Diretora que denominam cinco novos logradouros públicos no município.

O Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) e a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) do Jardim Del Rey receberam o nome de Adhemar Módena, por indicação da ex-vereadora Letícia Sader. O CEIM da Vila Planalto passou a se chamar Professora Emília Aniceto Rossi, a pedido do vereador Professor Bruno. Já a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cidade Jardim recebeu o nome de Dr. José Edvard Gonçalves Pardi, indicado pelo ex-vereador Caíque Rossi, o mesmo autor da proposta que homenageia Daniel Pereira de Almeida, nome atribuído à pista de skate do Parque Maria Chica. Por fim, a UBS do Jardim Eldorado passou a se chamar Dr. Farid Carui, conforme sugestão do vereador Dr. Rodolfo.

Biografias dos homenageados

Adhemar Módena

Filho do comerciante Sílvio Módena e da dona de casa Laura Mathias Módena, nasceu em 4 de dezembro de 1938, em Coroados (SP). Casado com a professora Jaíra Faria, teve dois filhos: Adhemar Júnior e Sérgio Eduardo. Atuou como auditor fiscal da Previdência Social e foi membro efetivo da Loja Maçônica Estrela Noroeste do Brasil por 54 anos. Idealizou a Maratona Cívica Cultural para estudantes e presidiu o Centro Espírita Allan Kardec de Penápolis. Faleceu em 10 de março de 2021, aos 82 anos.

Professora Emília Aniceto Rossi

Descendente de portugueses, nasceu em Penápolis em 16 de abril de 1920, filha de Antonio Aniceto e Maria da Conceição. Lecionou durante décadas em Penápolis, Braúna e Glicério, incluindo atuação na zona rural e em programas de alfabetização de adultos. Casada com Antonio Rossi, teve cinco filhos: Luiz Antonio, Antonio José, Rosa Maria, Francisco Eduardo e Maria Rita (Baita). Faleceu em 30 de dezembro de 2019, aos 99 anos.

Dr. José Edvard Gonçalves Pardi (Dr. Pardi)

Filho de Edgard Zacharias Pardi e Olga Gonçalves Pardi, nasceu em 22 de novembro de 1954, em Pirajuí (SP). Mudou-se para Penápolis no início dos anos 1980, onde atuou como ginecologista e obstetra na Santa Casa, legista no IML, perito do Detran, médico do trabalho e clínico geral em UBSs. Torcedor do Corinthians, presidiu o Clube Atlético Penapolense (CAP) e foi suplente de vereador, exercendo mandato por um mês em 2010. Casado com Elaine Peres Sanches Pardi, teve três filhos: Roger, Bruna e Vanessa. Faleceu em 23 de agosto de 2012, aos 57 anos.

Dr. Farid Carui

Nascido em Penápolis em 27 de maio de 1929, era filho de Jorge e Jana Carui. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1956. Trabalhou no Pronto-Socorro do Jabaquara e no Hospital Municipal Menino Jesus, ambos em São Paulo. Em Penápolis, foi servidor da Previdência Social por 42 anos, médico na Santa Casa e o primeiro psiquiatra a dirigir o Hospital João Marchesi, cargo que ocupou por 33 anos. Casado com Vera Maria, teve três filhos: Ricardo, Adriana e Silvia. Faleceu em 6 de outubro de 2014, aos 85 anos.

Daniel Pereira de Almeida (Toddynho)

Filho de Joaquim Evaristo de Almeida e Odete Pereira de Almeida, nasceu em 13 de agosto de 1989, em Alto Alegre (SP). Conhecido como “Toddynho”, começou a praticar skate aos 12 anos e destacou-se em campeonatos regionais. Foi defensor da melhoria da pista municipal e atuou como voluntário em uma de suas reformas. Faleceu em 1º de dezembro de 2012, aos 23 anos.