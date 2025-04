Região receberá R$ 9 milhões em investimentos para educação

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (9), um pacote de investimentos que destina R$ 9 milhões exclusivamente para a região de Araçatuba, como parte de um programa estadual mais amplo voltado à melhoria da infraestrutura e da qualidade da educação pública.

Entre as ações previstas para os municípios da região estão:

Entrega de 18 ônibus escolares para o transporte de alunos em áreas urbanas e rurais;

Obra de ampliação de uma creche no município de Lourdes, contribuindo para a oferta de mais vagas na educação infantil;

Construção de uma cozinha piloto em Clementina, que deve modernizar o preparo da alimentação escolar;

Aquisição de equipamentos de tecnologia educacional para escolas dos municípios de Bento de Abreu e Pereira Barreto, fortalecendo o uso de recursos digitais no processo de aprendizagem.

Esses aportes fazem parte do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp), que inclui obras, aquisição de materiais pedagógicos, equipamentos tecnológicos e renovação da frota escolar em todo o estado.

A iniciativa integra um pacote maior de R$ 1,2 bilhão voltado à rede pública de ensino paulista, dos quais R$ 530 milhões foram anunciados nesta etapa, com foco em melhorias diretas para as redes municipais e estaduais. Além dos investimentos em Araçatuba, o pacote contempla ações como a entrega de 369 ônibus escolares, a expansão do programa de intercâmbio Prontos pro Mundo, obras de climatização em escolas estaduais e compra de 143 mil equipamentos de tecnologia.

Para a região de Araçatuba, os investimentos visam melhorar o acesso, a permanência e a qualidade do ensino, com atenção especial à infraestrutura e à inclusão tecnológica nas escolas públicas.