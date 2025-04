Zanatta toma posse como presidente da Junta do Serviço Militar

O prefeito Lucas Zanatta assumiu, na quarta-feira, 9, a presidência da Junta do Serviço Militar de Araçatuba. A cerimônia foi realizada no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal, e contou com a participação do chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização 02-002 de Bauru, o primeiro-tenente do Exército Peter Aoki, do delegado do Serviço Militar 02-002 de Bauru, primeiro-tenente Dewindson Tell Miranda Moraes, e da secretária da Junta do Serviço Militar 013 de Araçatuba, Alaíde de Macedo Possari.

O prefeito ressaltou a importância da presença do Tiro de Guerra na cidade para a formação da juventude e também para a segurança do município.

“Tenho orgulho e honra em assumir essa presidência da Junta do Serviço Militar. O Exército contribui de forma positiva com nossa comunidade, alegra as famílias pela formação ofertada aos jovens e estimula o patriotismo e a boa conduta entre a juventude”, ressaltou o prefeito.