Fique atento: novo bloqueio no cruzamento da Prestes Maia

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, vai realizar o fechamento temporário do canteiro central no entroncamento da Avenida Prestes Maia com a Rua Antônio Joaquim dos Santos. A medida, em caráter de teste, será implantada nesta sexta-feira, dia 11, com a instalação de um dispositivo físico.

De acordo com a secretaria, o local tem registrado diversos acidentes nos últimos meses, o que motivou a intervenção. O objetivo é avaliar os impactos da mudança no fluxo de veículos e verificar se a alteração pode contribuir para a redução do número de ocorrências na região.

Durante o período de testes, técnicos da pasta irão monitorar o comportamento do tráfego para definir se o fechamento será mantido de forma definitiva. A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao transitar pelo trecho, especialmente nos primeiros dias de adaptação à nova configuração.