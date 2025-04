Acusado de homicídio no bairro Atlântico será julgado hoje

O Tribunal do Júri de Araçatuba realiza, nesta quinta-feira, 10, o julgamento de um homem acusado de assassinar Carlos Henrique Pereira Garcia, de 28 anos, conhecido como “Ziquinha”. O crime ocorreu na noite de 12 de outubro de 2022, na rua João Maria Gomes, no bairro Atlântico.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o réu teria tido um relacionamento com a companheira da vítima durante sua adolescência, enquanto "Ziquinha" cumpria pena após ser preso em 2018. A mulher teve dois filhos com a vítima.

Posteriormente, o acusado foi apreendido por ato infracional e permaneceu internado na Fundação Casa. Depois desse período, "Ziquinha" foi libertado e reatou o relacionamento com sua ex-companheira. Com a reconciliação, a vítima teria informado o réu sobre a situação e pedido que ele respeitasse a decisão. A mulher também afirmou que não desejava mais manter um vínculo com o acusado.