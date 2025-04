Prefeitura esclarece desinformação sobre lojas que vendem carne

Segundo o médico-veterinário Rafael Silva Cipriano, do SIM Araçatuba, todo o processo foi feito com orientação e diálogo. “Os empresários foram comunicados com antecedência e fizeram suas escolhas com base nas novas regras”, explica.

Serviço

A secretaria permanece à disposição para esclarecimentos da população ou dos comerciantes pelos telefones (18) 3636-1280 e (18) 99813-4997 (WhatsApp), de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Na noite desta quarta-feira, 9, o prefeito Lucas Zanatta (PL) divulgou um vídeo desmentindo os boatos que circularam pelas redes sociais.