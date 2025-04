Homem é preso em Birigui por tráfico de drogas e posse de arma

Durante patrulhamento da equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) na Rua André Mafisoli, no bairro Jardim do Trevo, em Birigui, um homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (9).

A ação ocorreu após os policiais avistarem um indivíduo já conhecido no meio policial, recentemente denunciado por tráfico de entorpecentes na região. Além disso, há relatos de que, no último domingo (6), ele teria ameaçado pessoas em via pública e efetuado disparos de arma de fogo.

Diante da suspeita, a equipe abordou o homem, que, ao ser questionado sobre a atividade ilícita e a posse de arma, acabou confessando que mantinha drogas e uma arma de fogo em sua residência. No local indicado, os agentes localizaram dois tijolos de maconha, 22 porções da mesma substância embaladas em bexigas, um revólver calibre 32 com numeração suprimida e dois estojos deflagrados, além de R$ 72,00 em espécie.