Sete estabelecimentos encerram licença do SIM em Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba anunciou, nesta quarta-feira (9), a suspensão das licenças de sete estabelecimentos comerciais no âmbito do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). A medida, publicada no Diário Oficial, afeta quatro supermercados de uma mesma rede e três açougues, e foi adotada em razão de uma alteração na legislação estadual.

Os estabelecimentos afetados optaram por não renovar suas licenças no SIM, uma vez que não pretendem investir na infraestrutura necessária para se adequar às exigências industriais. No caso da rede de supermercados envolvida, a empresa informou que, futuramente, pretende criar um centro próprio de produção e distribuição.

A prefeitura reforçou que os consumidores podem continuar comprando normalmente nesses locais. Produtos de origem animal devem conter selos de inspeção válidos, como SIM, SISP, SIF ou Sisbi, garantindo sua procedência e segurança alimentar. Produtos que exigem fabricação em ambiente industrial, como linguiças e embutidos, devem ser adquiridos já prontos e devidamente registrados por outras indústrias.

O médico-veterinário Rafael Silva Cipriano, representante do SIM Araçatuba, destacou que a transição foi realizada com planejamento e diálogo entre as autoridades e os comerciantes. “Os empresários foram comunicados com antecedência e tomaram suas decisões com base nas novas diretrizes”, afirmou.

Serviço