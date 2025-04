Penápolis reforça apoio ao movimento Todos pelo Tietê

A Câmara Municipal de Penápolis esteve representada em mais uma reunião do grupo “Todos pelo Tietê”, realizada no dia 8 de abril, em Buritama. O encontro contou com a presença de diversas lideranças regionais, incluindo os vereadores Altair Reis (PL), Batata da Pizzaria (PL), Professora Jandineia (PT), Mário Abe (PL), Paulinho do Esporte (União Brasil), Roberto Delfino (MDB) e Faleiros Policial Ambiental (PL).

Durante a reunião, foi apresentado um modelo de projeto de lei a ser adotado pelas Câmaras Municipais com o objetivo de estabelecer normas para impedir que nutrientes sejam lançados no rio Tietê, contribuindo assim para sua preservação.

O movimento “Todos pelo Tietê” surgiu como resposta ao recente impacto ambiental que atingiu o rio, marcado pela presença de substâncias verdes e a morte de toneladas de peixes. A próxima reunião do grupo será no dia 15 de abril, em Novo Horizonte, e no dia 23 está prevista uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Propostas dos vereadores

Durante a sessão da Câmara, o vereador Mário Abe apresentou requerimento solicitando ao Poder Executivo informações sobre o planejamento preventivo para combate a incêndios no período de estiagem. Ele destacou a necessidade de ações articuladas com o DER, Polícia Ambiental, Via Rondon, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, brigadas de incêndio e usinas de cana-de-açúcar, a fim de evitar situações críticas como as registradas em setembro de 2024.

Já o vereador Faleiros Policial Ambiental sugeriu a instalação de um semáforo com botão de acionamento, além de sinalização e redutor de velocidade no cruzamento da Avenida Santa Casa com a Rua Mário Sabino.