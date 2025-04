Briga de casal em Castilho termina com ambos feridos e detidos

A Polícia Militar foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, conduziu o casal à Central de Polícia Judiciária. Após ouvir os relatos, o delegado autuou o homem por lesão corporal, violência doméstica, ameaça e injúria, enquanto a mulher foi presa em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria.

Segundo o boletim de ocorrência, a briga se intensificou até que a mulher atingiu o companheiro na cabeça com um taco de beisebol. Ele, por sua vez, revidou jogando um tijolo contra o joelho dela. Além das agressões, os dois trocaram ameaças e insultos.

Uma discussão entre casal no bairro Nova Iorque, em Castilho , acabou em agressões físicas e resultou na prisão de ambos, na noite de terça-feira, 8, por volta das 21h30.

O homem sofreu escoriações no joelho direito, pulsos, peito e pescoço. Já a mulher teve ferimentos no joelho, braço, pé, cotovelo e relatou dores no glúteo esquerdo.

Ambos passaram por exames médicos e permaneceram detidos à disposição da Justiça.