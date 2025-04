Funcionária pública registra boletim de ocorrência por desacato

Enquanto atendia uma mulher de 28 anos, a funcionária informou que o atendimento médico dela seria realizado às 19h. A paciente, aparentemente insatisfeita com a informação, teria reagido com gritos e insultos, chamando a servidora de “vagabunda” e “incompetente”, além de afirmar que ela "não servia para o cargo" e que "a situação não ficaria assim".

Após o episódio, a paciente procurou a superior da servidora para relatar o ocorrido. No entanto, ao ser informada de que aquele era o procedimento padrão da unidade, continuou proferindo insultos, tornando necessária a presença da Guarda Municipal no local.

A funcionária não permaneceu na unidade para acompanhar o desfecho da ocorrência, pois seu expediente havia terminado. No dia seguinte, compareceu à delegacia para formalizar a denúncia. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Araçatuba.

Desacatar um funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela é crime previsto no Artigo 331 do Código Penal, com pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa.