Polícia Civil instaura inquérito para investigar morte de criança

"O hospital informou à polícia que a criança já chegou à unidade com a lesão. No entanto, a família nega tal informação. Agora, aguardamos o resultado do laudo necroscópico para esclarecer se houve abuso ou se a lesão pode ter sido consequência do exame realizado na unidade hospitalar", disse a delegada.

As investigações prosseguem, e novos depoimentos serão colhidos para auxiliar no esclarecimento do caso. A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para determinar as medidas a serem adotadas no curso do inquérito.