IFSP de Birigui abre 80 vagas para cursos técnicos gratuitos

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio ou já ter concluído o 3º ano.

No município, são dois cursos disponíveis no período noturno:

O IFSP (Instituto Federal de São Paulo) está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos em todo o Estado. Em Birigui , a unidade localizada no bairro Portal da Pérola oferece 80 vagas para o segundo semestre de 2025.

As inscrições vão até o dia 4 de maio, exclusivamente pelo site do IFSP. A participação no processo seletivo requer o pagamento de uma taxa de R$ 20, mas é possível solicitar isenção até o dia 13 de abril, desde que o candidato comprove baixa renda e tenha cursado o ensino fundamental em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

A prova será aplicada no dia 8 de junho, com duração de três horas, na cidade onde o candidato se inscreveu. O exame será composto por 30 questões de múltipla escolha, abordando conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, conforme o currículo do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A consulta ao local e horário da prova estará disponível a partir do dia 5 de junho.

Ao todo, o IFSP oferece 2.080 vagas em 26 unidades no Estado, incluindo os campos de São José do R0io Preto e Birigui.