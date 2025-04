Prefeito anuncia acordo com a Samar para reparos na Pompeu

O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), anunciou na noite dessa terça-feira, 8, um acordo com a GS Inima Samar para a realização de reparos na avenida Joaquim Pompeu de Toledo. A concessionária ficará responsável por abrir o trecho interditado da via e solucionar os problemas estruturais que têm causado buracos no asfalto.

As obras estão previstas para começar em 45 dias e serão realizadas no trecho entre as ruas Peru e Tupinambás. Todo o serviço, incluindo a elaboração do projeto e a aquisição de materiais, será custeado pela empresa. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 90 dias após o início, permitindo a liberação do trânsito até setembro.

O prefeito fez o anúncio por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. Ele lamentou a necessidade da interdição da via, reconhecendo os transtornos aos motoristas, mas reforçou que a medida foi essencial para evitar acidentes.