Câmara aprova novo programa com isenção de juros e multa

A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, em sessão realizada na segunda-feira (7), por unanimidade, projeto do Executivo que institui um novo programa de isenção de juros e multa para pagamento de tributos municipais gerados até 31 de dezembro de 2024.

O vereador Batata da Pizzaria (PL), autor do pedido formalizado por meio do Legislativo para a criação da medida, destacou que a iniciativa — já realizada em outras ocasiões — representa um benefício tanto para a população, que ganha uma oportunidade especial para quitar débitos, quanto para a administração municipal, que pode melhorar sua arrecadação.

O prazo de adesão ao programa começa a valer a partir da promulgação da lei municipal e segue até o dia 30 de junho de 2025.

Quem optar pelo pagamento em parcela única terá 100% de desconto sobre os juros de mora e multa. Já para quem escolher o parcelamento em até três vezes mensais e iguais, o desconto será de 70%.

Além dos tributos da Prefeitura, o programa também contempla débitos gerados junto ao DAEP (Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis).

Outros projetos aprovados

A Câmara também aprovou outros projetos de autoria do Executivo, incluindo:

Concessão de auxílio-combustível para estudantes em situação de vulnerabilidade;

Cooperação técnica com a União, por meio da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba;

Suplementação orçamentária de R$ 424.356,36 para a área da Saúde;

Plano de mobilidade urbana.

Já o projeto de mensagem nº 56, que trata de uma suplementação orçamentária de R$ 487.000,00 para a área do Esporte, foi adiado a pedido do vereador Paulinho do Esporte (União Brasil), para análise mais detalhada. A proposta deverá retornar à pauta na próxima sessão, marcada para o dia 14.