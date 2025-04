Espetáculo recria hits de Michael Jackson com funk

Inspirado nas turnês Dangerous Tour e This Is It, o espetáculo recria sucessos de Michael Jackson com o gingado do funk brasileiro e a irreverência do passinho. Com clássicos como Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal e Thriller, a montagem adapta o legado do Rei do Pop ao contexto das danças urbanas contemporâneas. A apresentação será na próxima quinta-feira, 17 de abril, às 20h, no Teatro do Sesc Birigui.

Mais que um tributo

Mais do que uma homenagem ao artista mais premiado de todos os tempos — dono do álbum mais vendido da história, da capa de disco mais cara já produzida e de recordes de audiência com seus videoclipes — The Jackson’s Funk é também um gesto de valorização do protagonismo negro nas artes e nas danças urbanas.

A trilha sonora é assinada por Pablinho MJ, com direção musical de Jhow Araujo e vocais de Nissá. No palco, a banda é formada por Alisson Amador (guitarra), Digo Ferreira (baixo), Geovanna Regazi (teclado), Matheus Marinho (bateria) e DJ Seduty — um dos nomes mais emblemáticos do funk carioca e referência na criação de trilhas para o passinho.

O projeto

O espetáculo nasceu do sonho de infância de Pablinho MJ, admirador de longa data de Michael Jackson. A partir de sua própria trajetória e da vivência com a cultura dos passinhos — hoje reconhecida como Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro — o artista recria e atualiza as coreografias e músicas de Jackson, misturando-as com referências brasileiras e periféricas.

A companhia

Fundada em 2013 por Kelson Barros, a Clarin Cia. de Dança é fruto da continuidade de uma pesquisa iniciada por ele no Núcleo Igi Ara, ainda durante a graduação em dança, em 2009. O grupo reúne artistas de diferentes formações — da capoeira ao balé, do breaking às danças brasileiras — em torno da experimentação com a cultura popular e da investigação do gesto na dança dos orixás. Desde então, a Clarin se dedica à pesquisa da dança popular contemporânea, com forte intercâmbio com manifestações culturais do Maranhão.

Ingressos

Os ingressos on-line estarão disponíveis a partir de hoje, 8 de abril, às 17h, pelo Portal Sesc (sescsp.org.br/birigui) e no aplicativo Credencial Sesc SP. A venda presencial começa no dia 9/4, às 17h, nas bilheterias do Sesc Birigui e do Polo do Sesc em Araçatuba. Os valores variam entre R$ 15 e R$ 50, com classificação etária a partir de 10 anos.

Política de meia-entrada

O Sesc SP oferece meia-entrada (50% de desconto) para estudantes, portadores de ID Jovem, servidores de escola pública, aposentados, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência, além de um acompanhante neste último caso. É obrigatória a apresentação do documento que comprove o direito ao benefício no momento da entrada. Se o comprovante não tiver foto, será necessário apresentar um documento oficial com foto.

Caso não seja comprovado o direito ao desconto, será necessário pagar a diferença do valor do ingresso nos pontos de venda indicados pela unidade do Sesc. São aceitos como comprovantes: carteirinha de estudante, carteirinha escolar do ano ou semestre vigente, comprovante de matrícula ou mensalidade, ID Jovem, carteira funcional ou holerite para servidor público, comprovante de aposentadoria e documento de identidade para pessoas com mais de 60 anos.

Serviço

The Jackson's Funk