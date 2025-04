Araçatuba terá programa de defesa pessoal para mulheres

De acordo com a justificativa da proposta, o objetivo é capacitar mulheres para se protegerem da violência física, oferecer ferramentas para reconhecer e enfrentar situações de abuso, além de promover o protagonismo feminino por meio do ensino de técnicas de artes marciais e outras práticas de autodefesa.

Analisado em regime de urgência, o projeto de lei apresentado pelo vereador João Pedro Pugina (PL) institui o Programa de Defesa Pessoal para Mulheres no município.

Os vereadores de Araçatuba aprovaram, nesta segunda-feira (7), os quatro itens que compunham a pauta da 10ª sessão ordinária do ano.

Outro item aprovado foi o projeto de resolução de autoria do vereador João Moreira (PP), que regulamenta a votação em globo, durante as sessões ordinárias, dos requerimentos que solicitam informações oficiais ao Poder Executivo. A proposta foi aprovada em segunda discussão e votação.

Também passou pelo plenário o projeto de lei do vereador Damião Brito (Rede), que aumenta para R$ 15 mil a multa aplicada a autores de maus-tratos contra animais.

Por fim, o colegiado aprovou o projeto de lei que inclui a Parada de Natal Atamor no Calendário de Eventos Oficiais da Cidade. De autoria do vereador Ícaro Morales (Cidadania), a proposta visa promover a conscientização sobre o tratamento de pacientes oncológicos. O evento é realizado anualmente no mês de dezembro.