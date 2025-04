Festival de artes movimenta Birigui com programação gratuita

De 9 a 13 de abril de 2025, Birigui será palco de uma grande celebração cultural com a realização do Festival Motirö – Artes Integradas. Durante cinco dias, o público poderá desfrutar de uma programação diversificada e totalmente gratuita, com 15 ações culturais — incluindo 13 apresentações artísticas, uma aula de forró e uma oficina de confecção de boneca abayomi.

O evento é realizado pelo grupo de teatro Os Hedonistas, com produção viabilizada por meio do Edital nº 02/2024, voltado à seleção de projetos de arte e cultura para o município. Ao todo, mais de 20 artistas biriguienses participam da iniciativa, que valoriza a produção local e contempla diversas linguagens artísticas, como audiovisual, circo, contação de histórias, dança, hip hop, música e teatro.

A abertura oficial acontece na quarta-feira, 9 de abril, com o Sarau Motirö, a partir das 19h30, no Espaço Motirö, na Rua Braz Gonzalez Torres, 1135 – Vila Izabel Marim. O encerramento será no domingo, 13 de abril, a partir das 17h30, na Praça James Mellor, com a contação de histórias “Anga – Histórias que vêm de lá” e o show da banda Tropicadelia.