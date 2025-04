Aposentada tem celular furtado ao buscar neta na escola

Uma aposentada de 67 anos teve seu celular Galaxy A16 furtado na rua Felipe Garcia Aldana, no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba, nessa segunda-feira, 7.

De acordo com o boletim de ocorrência, a aposentada comprou o aparelho novo, antes de ir buscar a neta na Escola Municipal "Professora Euza Neuza Marcondes Larios".

Ao estacionar o veículo em frente à escola e a uma residência, ela deixou a sacola com o celular sobre o banco do passageiro. No entanto, ao retornar com a neta, a sacola já não estava mais no banco.