Lei que amplia Auxílio Atleta é sancionada em Araçatuba

O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), sancionou nessa segunda-feira, 7, a lei que expande o programa Auxílio Atleta - iniciativa que ele próprio propôs em 2024, durante seu mandato como vereador. A nova legislação amplia o número de atletas atendidos, que passa de 131 para 155, e o período de recebimento do benefício, de 10 para 12 parcelas anuais. Com isso, o investimento mensal do município no programa aumentará de R$ 52 mil para R$ 71 mil.

A seleção dos beneficiários segue critérios técnicos e sociais definidos por um conselho deliberativo, levando em conta o desempenho em competições e a realidade social de cada atleta, o que pretende garantir maior justiça no processo.

O secretário municipal de Esporte, Lazer e Recreação, Mauro Yamanoi, reforçou que a medida eleva o padrão do esporte local e inspira jovens da cidade. Segundo ele, os atletas contemplados se tornam referência para crianças e adolescentes envolvidos em projetos esportivos.