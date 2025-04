Semifinal: AEA enfrenta o Barbarense nos dias 11 e 19; confira

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) segue firme na luta pelo acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe araçatubense está na semifinal do Paulistão A4 e disputa, a partir desta semana, uma vaga na próxima divisão do futebol estadual.

O primeiro duelo contra o União Barbarense acontece nesta sexta-feira (11), às 20h, no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba. A partida marca o jogo de ida da semifinal e promete casa cheia com o apoio da torcida local. Já o confronto decisivo será no sábado seguinte (19), às 15h, no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

A classificação para a final garante automaticamente o acesso à Série A3, o que torna os dois confrontos fundamentais para o clube. A AEA aposta na força da sua torcida para conquistar um bom resultado em casa e chegar com vantagem ao segundo jogo.

Após uma campanha sólida na primeira fase e nas quartas de final, o time mostra confiança e foco em alcançar um feito histórico. A mobilização de torcedores e da cidade tem sido constante, com expectativa de grande público no Adhemar de Barros.

Serviço dos jogos – Semifinal do Paulistão A4:

Jogo de Ida

Estádio Adhemar de Barros – Araçatuba

Sexta-feira, 11 de abril - 20h

AEA x União Barbarense

Jogo de Volta

Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães – Santa Bárbara d’Oeste

Sábado, 19 de abril - 15h

União Barbarense x AEA

Ingressos e presença da torcida

A diretoria da AEA reforça o chamado para que a torcida lote o estádio e empurre o time rumo ao acesso. O clima é de decisão, e a presença nas arquibancadas pode ser o diferencial para garantir a tão sonhada vaga na Série A3.