Cão vítima de maus-tratos é resgatado em Araçatuba

Um cão vítima de maus-tratos foi resgatado na manhã de sábado (5), em Araçatuba, e está sob os cuidados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), onde recebe atendimento veterinário e alimentação adequada.

A ação ocorreu no bairro Ipanema e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), acionada para garantir a segurança da equipe e viabilizar o acesso ao imóvel.

O caso teve início após uma denúncia feita ao CCZ. Com base nas informações recebidas, o órgão enviou uma equipe ao local, composta por uma médica veterinária, uma supervisora e um agente de endemias. Como o portão da residência estava trancado, foi necessário acionar a GCM para acompanhar a ocorrência.

Infestação por carrapatos

No interior do imóvel, os agentes encontraram um cachorro da raça pit bull mantido em condições inadequadas: sem água, sem comida e infestado de carrapatos. A situação foi caracterizada como maus-tratos pela médica veterinária.

Após o resgate, o animal foi encaminhado ao CCZ, onde permanece em recuperação. Ele está recebendo cuidados médicos e alimentação adequada e, assim que estiver em condições, será disponibilizado para adoção responsável.

Risco de morte

Segundo relato da GCM, a urgência do caso justificou a entrada no imóvel, diante do risco iminente de morte do animal. A legislação vigente permite esse tipo de intervenção quando há omissão capaz de colocar em risco a vida de um ser vivo, mesmo diante do direito constitucional à inviolabilidade do domicílio.

A operação foi documentada em vídeo e fotos pela equipe, e um boletim de ocorrência eletrônico foi registrado. O laudo veterinário do CCZ, que comprova os maus-tratos, será anexado ao documento e encaminhado à Secretaria Municipal de Segurança Pública.