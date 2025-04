TOR prende homem com mandado de prisão por roubo e corrupção

Durante a Operação Impacto, policiais militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizaram uma abordagem de rotina a um ônibus na Rodovia SP-300, km 550, em Guararapes, interior de São Paulo, por volta das 17h07 do último domingo (06). Durante a vistoria aos passageiros, um dos ocupantes foi identificado com um mandado de prisão preventiva em aberto.

O homem tinha contra si um mandado expedido pelo Conselho Nacional de Justiça e é acusado de corrupção de menores (Art. 244-B da Lei 8.069/1990) e roubo (Art. 157, § 2º do Código Penal). A prisão preventiva tem validade até 7 de fevereiro de 2033, com o mandado expedido em 18 de fevereiro de 2025.

Após ser detido, o acusado foi escoltado até a Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A operação segue com o objetivo de intensificar a segurança nas rodovias e localizar suspeitos com pendências judiciais.