PM prende homem por violência doméstica e drogas em Birigui

Na manhã desta segunda-feira (07), a Polícia Militar de Birigui atendeu a uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, uma mulher, foi localizada no Pronto-Socorro Municipal após ter sido agredida fisicamente pelo companheiro. Ela relatou ter sido atacada com um soco e um golpe do tipo “mata-leão”, o que resultou em lesões na região da cabeça. A mulher recebeu atendimento médico e segue em avaliação.

Durante o patrulhamento para localizar o agressor, os policiais o encontraram nas proximidades. Na abordagem e busca pessoal, foram apreendidas seis porções de substância semelhante ao crack, prontas para o consumo. O homem confirmou ter cometido a agressão contra a companheira.

Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde permanece à disposição da Justiça.