Grávida é agredida e internada em Araçatuba; agressor é preso

A Polícia Militar atendeu, na noite desse domingo, 6, uma grave ocorrência de violência doméstica no bairro Chácara Bandeirantes, em Araçatuba.

No local, os policiais encontraram uma mulher grávida de oito meses, com marcas de agressões nas pernas. Segundo a vítima, o marido a atacou com socos e chutes, além de ameaçar matar o bebê que ela espera.

Diante da situação, a gestante foi levada ao pronto-socorro, onde relatou não sentir os movimentos da criança e acabou sendo internada. O agressor foi localizado, preso em flagrante e levado para a Delegacia da Mulher, onde permaneceu detido.