Motoristas de Araçatuba e região podem ter IPVA 2024 restituído

Quem teve o carro roubado ou furtado neste ano em Araçatuba ou em cidades da região pode ter direito à restituição proporcional do IPVA 2024. A devolução será feita pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento), e deve beneficiar milhares de contribuintes paulistas. Os pagamentos começam a partir desta segunda-feira, 7, divididos em quatro lotes liberados entre abril e maio.

De acordo com a Sefaz-SP, mais de 39 mil proprietários registraram boletins de ocorrência informando a subtração de seus veículos ao longo de 2024. Para esses motoristas, a devolução do imposto será calculada com base no período do ano em que ficaram sem o automóvel e nos valores pagos – seja de forma total ou parcial.

A análise considera também se o veículo foi ou não recuperado. Por esse motivo, a restituição acontece apenas no ano seguinte ao roubo ou furto. Os valores devolvidos ficarão disponíveis por até dois anos no Banco do Brasil, conforme cronograma oficial de pagamento.