PM Rodoviária inaugura sede e homenageia sargento de Araçatuba

A nova sede do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) do Estado de São Paulo foi inaugurada na última quinta-feira, 3, em Barueri. Localizada às margens da Rodovia Castelo Branco, no km 24, a unidade conta com um moderno sistema de monitoramento integrado ao programa Muralha Paulista, iniciativa voltada ao combate ao crime e à intensificação da fiscalização nas rodovias estaduais.

Durante a cerimônia, o sargento Alexandre, integrante do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da região de Araçatuba, foi homenageado pelos 31 anos de dedicação ao policiamento rodoviário. Ao longo de sua carreira, ele atuou exclusivamente nas rodovias paulistas, contribuindo para a segurança e fiscalização no Estado.

A nova sede do CPRv de Barueri, além da estrutura tecnológica avançada, tem localização estratégica, permitindo fácil acesso às principais rodovias do Estado, aos batalhões da Polícia Militar e ao Comando-Geral da corporação.