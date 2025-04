Prefeitura abre seleção com 40 vagas em diversos setores

As oportunidades são para os cargos de Servente de Pedreiro (nível alfabetizado), Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais Masculino e Auxiliar de Serviços Gerais Feminino (nível fundamental incompleto). A carga horária será de até 40 horas semanais, com salários que variam entre R$ 1.622,48 e R$ 1.947,81.

A Prefeitura de Penápolis divulgou o edital do processo seletivo nº 001/2025, que disponibiliza 40 vagas para contratação temporária. A seleção abrange cargos destinados a candidatos com escolaridade a partir do nível alfabetizado.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, das 10h do dia 7 de abril até as 16h do dia 16 de abril. A taxa de participação é de R$ 20.

Avaliação

Os inscritos serão submetidos a uma prova objetiva, etapa eliminatória e classificatória, prevista para ocorrer no dia 4 de maio.