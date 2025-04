Motorista capota carro no Parque do Povo, em Birigui

Uma mulher de 70 anos capotou o veículo Jeep Renegade que dirigia na tarde desse domingo, 6, na praça Ana Nunes Garcia, conhecida como Parque do Povo, em Birigui.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a motorista, moradora do bairro Paineiras, perdeu o controle do carro por razões ainda desconhecidas, resultando no capotamento.

A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate e encaminhada a um pronto-socorro particular da cidade, relatando dores na região do tórax, possivelmente causadas pelo impacto.