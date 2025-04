Kiko Rossali é eleito prefeito de Neves Paulista, com 79,24%

Kiko Rossali (PL) foi eleito neste domingo, 6, o novo prefeito de Neves Paulista, a 134 km de Araçatuba, durante a eleição suplementar promovida após a anulação da disputa municipal de 2024. Com todas as urnas apuradas, Rossali somou 3.695 votos, o que representa 79,24% dos votos válidos. Ele terá como vice-prefeito Hélio Carvalho, do Podemos.

A eleição extraordinária foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a Justiça tornar inelegível o candidato mais votado na eleição anterior, Reginaldo Guinu (PL), que teve os votos anulados devido a uma condenação por furto.

Na disputa, Rossali superou Betinho Milani (PSD), que recebeu 968 votos, o equivalente a 20,76% do total de votos válidos.