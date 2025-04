Homem é preso por tráfico de drogas em Penápolis

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Planalto, em Penápolis, no último domingo, 6. A prisão ocorreu durante um patrulhamento focado no combate ao tráfico, quando os agentes flagraram uma possível venda de entorpecentes em frente à residência do suspeito, já conhecido por envolvimento com o crime e alvo de diversas denúncias.

Os policiais avistaram um indivíduo entregando R$ 20 ao suspeito no portão da casa, que estava parcialmente aberto. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou se livrar do dinheiro e correu para o quintal, segurando um objeto. O comprador foi abordado, enquanto o suspeito foi detido dentro da residência.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 11 porções de crack em uma sacola plástica que estava na mão do suspeito. Ele confessou que vendia cada porção por R$ 10 e que havia acabado de vender duas unidades ao usuário. O homem ainda revelou que, no dia anterior, adquiriu 10 gramas de crack e fracionou a droga em 50 porções, das quais já havia vendido a maior parte.