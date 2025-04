AEA pega União Barbarense na semifinal; primeiro jogo em casa

O União Barbarense garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista da Série A4 após empatar por 1 a 1 com o Colorado Caieiras neste domingo (6). Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe confirmou o favoritismo e avançou à próxima fase. A partida decisiva foi realizada no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Com a classificação, o União Barbarense, dono da melhor campanha geral da competição, enfrentará a AEA (Associação Esportiva Araçatuba) na semifinal. No outro confronto, Paulista e Nacional disputarão a segunda vaga na final. Apenas os finalistas garantem acesso à Série A3 do Campeonato Paulista de 2026.

AEA vence fora de casa e avança à semifinal

A AEA garantiu sua classificação no sábado (5), ao vencer o Taquaritinga por 3 a 0 fora de casa. No jogo de ida, disputado no estádio Adhemarzão, a equipe havia perdido por 1 a 0 e precisava de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar.