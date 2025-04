Sobre golpes e anistias

Em razão do 31 de março, data oficial do golpe militar em 1964, escrevi uma resenha informativa sobre a obra “Brasil Nunca Mais”, livro sobre a ditadura militar brasileira (1964-1984) elaborado pela Arquidiocese de São Paulo e o centro de documentação histórica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Meu texto começava com uma provocação: “Quer saber por que ainda hoje as pessoas gritam nas ruas ‘ditadura nunca mais’ e ‘sem anistia’"? Leia "Brasil Nunca Mais", obra com trechos de depoimentos prestados aos órgãos oficiais competentes da época por presos e torturados pelo regime: homens, mulheres, crianças; trabalhadores, donas de casa e estudantes (porque esses eram os perfis da maioria dos torturados e mortos naquele período).

Como disseram recentemente os ministros Flávio Dino e Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, o golpe não matou ninguém no dia 31. Mas matou dezenas, centenas, nos anos seguintes e ainda há pessoas "desaparecidas", cujos corpos não foram localizados, como o do ex-deputado Rubens Paiva, cuja história foi retratada no filme “Ainda estou aqui”, vencedor na categoria internacional do Oscar desse ano.