Absolvição sacramental não é anistia! Embora a anistia implique reconhecimento de culpa sua concessão não garante mudança de atitudes. Difusa anda a mentalidade de considerar a confissão sacramental como espécie de anistia, acerto de contas com Deus. Observa-se uma preocupante obsessão em detalhar falhas, numerar erros, como se o Todo-poderoso fosse confrontar a acusação ao dossiê que guarda do penitente, pois se dispõe somente a perdoar os pecados declarados.

Emerge a dimensão restauradora do sacramento da confissão, mais apropriadamente definido como sacramento da reconciliação. Amadurecido e esclarecido, o fiel não foca tanto falhas pontuais, mas busca chegar à raiz que o leva a sistematicamente cometer falhas repetidas. Reconhecer e externar verbalmente falhas constitui fundamental passo em direção à libertação.

Ao aproximar-se do confessor, o genuíno penitente externa seu sincero desejo de abrir mais espaço para Deus, em especial naquela particular lacuna. Na confissão, o ser humano se reconcilia, primordialmente, consigo mesmo! Outro dado antropológico assegura que tudo o que ser humano conhece passa pelo sensorial. A postura acolhedora do confessor, as palavras de misericórdia e compaixão confirmam a redentora reconciliação com Deus. Urge ainda ressaltar que toda ação humana possui ressonância coletiva.

Nenhum pecado é rigorosamente individual, assim como nenhuma boa ação é meramente pontual. Ao reconciliar-se consigo mesmo e com Deus, o penitente reconhece que necessita igualmente reparar os danos causados à comunidade pela sua má ação. Só se reconcilia com o Pai Eterno quem se reconcilia com os irmãos ... perdoai-nos assim como perdoamos! Reconciliado com Deus e consigo mesmo, o fiel assume o genuíno empenho de construir um mundo novo!