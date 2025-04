Aligeirar mais, cada vez mais, é o mote da vez 

No século passado houve um momento em que o depuramento da velocidade, promovido pela ciência tecnológica, passou a deslumbrar os muitos setores de ação e produção da sociedade. Ao se pensar nisso, velozmente a memória vai nos trazendo os grandiosos feitos primeiros e mesmo os posteriores. Para antes daquele século remontam os correios a cavalo, os pombos-correio, o telégrafo, o telefone, o rádio, o jornal impresso.

E então a TV surge com a comunicação audiovisual; logo a internet se estende ao uso social e individual, com o computador obsoletando a máquina de escrever, e o e-mail, as correspondências tradicionais pelos correios. Da carruagem, do ônibus a cavalos para os automóveis, os ônibus; dos bondes aos trens, do teco-teco ao supersônico...

O tempo na para, e o homem não para no tempo. Se o tempo é eternidade, o homem, nele, é transformação até ser nada. Este, o curso da locomotiva-vida no planeta Terra. Mas o que parece ir ficando evidente é que esta evolução do percurso deste trem da vida, conquanto operasse no seu tempo a ferramenta da mudança, vinha operando-a com certo palpável compasso. Não obstante veloz cada vez mais, havia uma sentida estabilidade de uma estação a outra.