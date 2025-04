INSS vai antecipar o 13º

A fila de espera do INSS encerrou 2024 com 2,042 milhões de pedidos de benefícios previdenciários e sociais, o maior número registrado durante o atual governo. Esses dados, divulgados em abril pelo Ministério da Previdência, referem-se a dezembro do ano passado. O crescimento foi significativo em relação a novembro, quando havia 1,985 milhão de solicitações pendentes.

Diversos fatores contribuíram para esse aumento. A greve de servidores foi um dos principais motivos, assim como o uso do sistema Atestemed, que permitia afastamentos sem perícia médica por até 180 dias. Apesar de reduzir custos ao evitar pagamentos retroativos, essa ferramenta ampliou o volume de requerimentos. Além disso, o fim do bônus de produtividade para servidores em dezembro de 2023 também impactou negativamente a redução da fila.

Em junho de 2024, a fila chegou a diminuir para 1,353 milhão devido a medidas como o deslocamento de funcionários para unidades com maior demanda e a reintrodução do bônus de produtividade. No entanto, a partir de julho, os números voltaram a subir, ultrapassando a marca histórica de 2 milhões.º