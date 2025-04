Dá-lhe, Canarinho! AEA avança às semifinais do Paulistão

O Araçatuba garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A4 ao vencer o Taquaritinga por 3 a 0, na tarde deste sábado (5), no Estádio Dr. Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. Os gols foram marcados por Lucas Goes (contra), Pablo e André.

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o time canarinho precisava de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar, já que o adversário tinha a vantagem do empate no placar agregado devido à melhor campanha. No entanto, a AEA resolveu a partida ainda no primeiro tempo. O placar foi aberto com um gol contra após cobrança de escanteio, seguido por um cabeceio certeiro do zagueiro Pablo. No segundo tempo, o volante André fechou a vitória e confirmou a classificação.

Agora, o Araçatuba aguarda o vencedor do confronto entre União Barbarense e Caieiras, que se enfrentam neste domingo, em Santa Bárbara d’Oeste, para conhecer seu adversário na semifinal.