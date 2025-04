GCM detém homem de 31 anos após acidente em Araçatuba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba deteve um homem de 31 anos na noite da última sexta-feira (4) após um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Dois de Dezembro com a Rua Celestino dos Santos Esgalha, no Residencial Aeroporto.

Durante patrulhamento, os agentes Evandro e Victor Hugo avistaram uma motocicleta caída no local e, próximo a ela, o condutor, identificado pelas iniciais A.M.M. Questionado sobre o ocorrido, o homem afirmou não se lembrar do acidente, mas confirmou ser o proprietário da moto.

Nas proximidades, os guardas encontraram também uma mulher e uma bicicleta com o guidão danificado. Ela relatou que seguia pela avenida no sentido bairro-centro quando foi atingida pela motocicleta conduzida por A.M.M. Com o impacto, foi arremessada ao solo, mas não sofreu ferimentos.