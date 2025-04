Serralheiro é preso por ameaçar ex-companheira

Um serralheiro de 43 anos foi preso na noite da última sexta-feira (4), em Buritama, por descumprir uma medida protetiva e ameaçar sua ex-companheira, uma supervisora de vendas de 36 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia na Avenida Frei Marcelo Manilia, no centro da cidade. No local, o suspeito estava estacionado em frente ao local de trabalho da vítima. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu, mas foi acompanhado e abordado na Rua General Glicério. Durante revista pessoal e no veículo, nada de ilícito foi encontrado.

Questionado sobre sua presença em frente ao trabalho da ex-companheira, o homem afirmou aos policiais que foi até o local para tentar reatar o relacionamento, além de cobrar uma dívida de R$ 1.000,00 que, segundo ele, teria deixado com a mulher.

A vítima relatou que o ex-companheiro estava em frente ao estabelecimento fazendo ameaças e insistindo para que reatassem o relacionamento. Segundo ela, o homem afirmou que, caso ela não aceitasse o retorno, iria matá-la e “encher a cara dela de terra”. A mulher informou ainda que possui uma medida protetiva contra o agressor, que o impede de se aproximar dela.

Ainda segundo o relato, o serralheiro também esteve na loja pela manhã, ocasião em que proferiu ameaças semelhantes e disse que, se a polícia fosse chamada, mataria todos os funcionários do local. A vítima conseguiu empurrá-lo para fora do estabelecimento, e ele deixou o local. Imagens do sistema de monitoramento registraram a ação.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao plantão policial de Birigui. Ao ser questionado, confirmou ter conhecimento da medida protetiva em vigor. O delegado Ícaro Oliveira Borges confirmou a prisão em flagrante e representou pela prisão preventiva, considerando a reincidência e o desrespeito do suspeito à decisão judicial. O homem permaneceu à disposição da Justiça.