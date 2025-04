AEA decide futuro na A4 contra Taquaritinga; ASSISTA AQUI

A Associação Esportiva Araçatuba disputa, neste sábado (5), às 15h, o confronto mais importante da temporada até agora. O Canarinho enfrenta o Taquaritinga, fora de casa, na partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4.

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, em casa, a AEA precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar às semifinais. Pelo regulamento, em caso de empate no placar agregado, a vaga fica com a equipe de melhor campanha — vantagem que pertence ao Taquaritinga, segundo colocado na fase classificatória, enquanto o Araçatuba terminou em sétimo.

O time contará com o retorno do atacante Leozinho, que ficou fora do último jogo devido a uma lesão. Por outro lado, o zagueiro Felipe Bortolucci continua sem condições de jogo.

O técnico Wallace Lemos, suspenso por dois jogos após a expulsão contra a Inter de Bebedouro, recebeu efeito suspensivo do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da Federação Paulista de Futebol e poderá comandar a equipe à beira do campo.

A partida será transmitida ao vivo pelo YouTube.

Arbitragem da partida:

• Árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli

• Assistentes: José Lucas Cândido de Souza e Douglas Marcel Borges

• Quarto árbitro: Alceu Lopes Junior