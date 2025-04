Com mutirão, Araçatuba acelera cirurgias eletivas e corta fila

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensificou neste ano os esforços para reduzir a fila de cirurgias eletivas. Desde janeiro, foram realizados 1.089 procedimentos, muitos deles em hospitais de outras cidades.

Os municípios que mais receberam pacientes de Araçatuba foram Auriflama (430 cirurgias), Nhandeara (201) e Pirangi (190). Só em março, o hospital de Pirangi realizou 150 cirurgias de catarata. A distribuição das vagas é coordenada pelo Departamento Regional de Saúde (DRS), vinculado à Secretaria Estadual de Saúde.

Logística e transporte

Para garantir o atendimento fora do município, a Prefeitura transportou quase 2.200 pessoas no primeiro trimestre, incluindo acompanhantes. Cada paciente faz, no mínimo, duas viagens: uma para o procedimento e outra para o retorno médico.

O transporte é viabilizado com apoio das secretarias de Educação, Assistência Social, Participação Cidadã e Esporte, que cedem ônibus. Já os casos mais delicados, como cirurgias no abdômen, articulações ou tronco, contam com ambulâncias. Pacientes submetidos a procedimentos mais simples, como a catarata, retornam sentados no mesmo dia.

Impacto na rede local

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Martins Ferreira Júnior, o alto volume de deslocamentos tem afetado a disponibilidade de veículos para outras demandas da cidade, como o atendimento a entidades como a APAE e a Associação Ritinha Prates.

“Estamos atentos a essa questão, mas as cirurgias eletivas são prioridade. A gestão do prefeito Lucas Zanatta quer tornar Araçatuba referência em saúde pública, e esse esforço é parte desse compromisso”, afirmou o secretário.

Somente nos três primeiros meses do ano, os veículos destinados ao transporte de pacientes percorreram 454 mil quilômetros, reforçando o empenho da administração municipal na redução da fila de espera e no acesso ao tratamento especializado.