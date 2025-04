Shopping oferece sessão de cinema inclusiva para pessoas com TEA

Para participar, é preciso se inscrever antecipadamente pelo site do Shopping Praça Nova Araçatuba ( https:// shoppingpracanovaaracatuba. com.br/agenda/abril-azul.htm ). Os ingressos são gratuitos para pessoas com TEA. Acompanhante paga meia-entrada.

No dia 5 de abril, às 10h30, será exibido o filme Minecraft em um ambiente adaptado do Cineflix para garantir conforto e acessibilidade ao público com TEA e suas famílias.

A sessão inclusiva conta com uma série de adaptações para proporcionar uma experiência mais acolhedora. O volume do som é reduzido, as luzes da sala permanecem levemente acesas e não há exibição de trailers antes do filme.

Além disso, a circulação dentro da sala é livre, permitindo que cada espectador se sinta à vontade durante a exibição. Essas medidas buscam minimizar estímulos sensoriais intensos que podem ser desconfortáveis para pessoas com TEA.

Inclusão o ano todo

A iniciativa faz parte de uma programação inclusiva do shopping, reafirmando seu compromisso em ser um espaço de diversidade e acessibilidade. O centro de compras busca proporcionar um ambiente inclusivo para todos os visitantes, por meio de serviços e eventos acessíveis.