44% das escolas estão climatizadas na região de Araçatuba

O governo do Estado de São Paulo acaba de alcançar 43 escolas climatizadas na região de Araçatuba, 44% do total da rede. O projeto é parte de um esforço para melhorar as condições de aprendizado a partir do conforto térmico a alunos e professores.

O projeto tem como meta atingir a climatização de 60% das unidades da rede no Estado até o início do ano letivo de 2027. A climatização das escolas tem se concentrado principalmente nas regiões mais quentes do estado, visando beneficiar as unidades escolares localizadas em áreas com maior demanda de refrigeração.

A execução do projeto se dá em três etapas: a adaptação da infraestrutura elétrica das escolas, a instalação dos aparelhos de climatização e a ligação da energia por parte das concessionárias de energia elétrica. Atualmente, 851 escolas estão climatizadas e 149 aguardam a finalização da ligação da energia por parte das empresas concessionárias.