Dia do Crédito oferece financiamento para empreendedores

Empreendedores de Araçatuba terão a oportunidade de acessar crédito com condições especiais durante o Dia do Crédito, evento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (Acia) e pelo Banco do Povo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo. A ação será realizada no dia 16 de abril, das 9h às 17h, na sede da Acia, localizada na Rua Torres Homem, 18, no Centro.

O objetivo é orientar empresários formais e informais sobre as possibilidades de financiamento e esclarecer os requisitos para a liberação dos recursos. Durante o evento, um agente do Banco do Povo estará disponível para atender tanto associados quanto não associados da Acia, auxiliando na solicitação de empréstimos que variam de R$ 200 a R$ 21 mil, com taxas de juros a partir de 0,35% ao mês.

Fomento à economia local

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo, Alencar Sader, destaca que a iniciativa visa impulsionar a economia do município. “Facilitar o acesso ao crédito permite que pequenos empreendedores invistam na expansão dos negócios, aumentem a produção e gerem mais empregos”, afirma.

O executivo da Acia, Nei Ferracioli, reforça a importância da ação para quem precisa de um fôlego financeiro. “Seja para capital de giro, compra de equipamentos ou expansão da empresa, essa linha de crédito pode ser um diferencial para o empreendedor que busca condições mais acessíveis”, ressalta.

Quem pode participar

Podem participar microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, sociedades limitadas (Ltda), empresas individuais de responsabilidade limitada (Eireli) e produtores rurais com CNPJ ativo.