Borini confessa crime eleitoral e evita processo judicial

O ex-prefeito de Birigui Wilson Carlos Rodrigues Borini firmou um acordo de não persecução penal após confessar, de forma formal e circunstanciada, a prática de crime eleitoral. O termo foi estabelecido com o Ministério Público, conforme consta no documento oficial do órgão.

Os fatos que levaram ao acordo ocorreram durante uma entrevista concedida por Borini e sua filha, Samanta Borini, em um programa de comunicação, quatro dias antes das eleições municipais. Na ocasião, Borini teria feito declarações consideradas ofensivas e difamatórias contra o então candidato e ex-prefeito Cristiano Salmeirão. Entre as frases registradas na denúncia, estão expressões como: “meteu a mão na cidade”, “é covarde”, “montou esquema na Santa Casa e roubou milhões” e “maior ladrão de Birigui”, além de outras proferidas ao longo do programa.

A gravação da entrevista foi enviada ao Cartório Eleitoral por apoiadores políticos de Salmeirão. Após análise, o material foi encaminhado às autoridades da Polícia Civil e, em seguida, à Polícia Federal, que apurou os fatos e concluiu que, em tese, Borini teria cometido os crimes de calúnia, injúria e difamação. Com a confissão do ex-prefeito, o acordo de não persecução penal foi firmado, evitando o prosseguimento da ação judicial. A confissão também demonstrou que Borini faltou com a verdade durante a entrevista, ao fazer acusações falsas contra o candidato Cristiano Salmeirão.

Pelo acordo, Borini deverá pagar a quantia de R$ 5.000, valor que será destinado a uma entidade sem fins lucrativos ou revertido para a Justiça Eleitoral. O cumprimento da medida extinguirá a punibilidade do ex-prefeito no caso específico.

Para Cristiano Salmeirão, o acordo deixou evidente a falta de fundamento das acusações. Por telefone, ele afirmou: “Se ele tivesse a certeza de que eu cometi os crimes mencionados, jamais teria feito o acordo.”