Briga entre cães termina em caso de polícia em Birigui

Na última quarta-feira (02), uma esteticista de 43 anos procurou a polícia para denunciar a agressão contra seu cachorro, um Pastor Belga, por um homem já identificado. O caso ocorreu no bairro Vila Brasil, em Birigui, e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai da esteticista, um idoso de 76 anos, passeava com o cão quando, na Rua Guarani, em frente a um campinho do bairro, o animal foi atacado por um cachorro de rua. Durante a briga entre os cães, o idoso passou mal.

Nesse momento, um homem que trafegava pela via parou o veículo e, ao tentar separar os animais, utilizou uma chave de rodas do carro. De acordo com a denunciante, a força dos golpes indicava a intenção de ferir seu cão.

A esteticista, que não estava no local, ouviu os gritos e correu para a esquina. Ao chegar, viu o homem entrando no carro e deixando o local. Com a ajuda de uma amiga, seguiu o veículo e conseguiu abordá-lo em frente à Escola Nayr Borges Penteado.

Houve um desentendimento entre os envolvidos, registrado em vídeo. O homem alegou que apenas tentava ajudar o idoso. Após o ocorrido, a esteticista levou o Pastor Belga a um veterinário para atendimento.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Birigui e segue sob investigação.